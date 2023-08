Camila Homs reveló el hábito recurrente que tiene Rodrigo de Paul con sus parejas

Tras el anuncio oficial que hicieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sobre su ruptura, muchos esperaban la palabra de Camila Homs, expareja del futbolista. La modelo estuvo de visita en el programa Desayuno Americano, y reveló que el futbolista tiene una particular costumbre con las mujeres con las que tiene una relación amorosa.

La tradición en cuestión tiene que ver con los tatuajes, y de hecho recientemente se pudo ver la estampa que Rodrigo de Paul se hizo hace unos meses en honor a Tini Stoessel. En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, el jugador aparece con su torso al desubierto, y se puede leer junto a su ombligo el nombre de la artista.

Rodrigo de Paul y el tatuaje de Tini Stoessel que se hizo meses antes de la separación. Foto: Instagram @rodridepaul.

Tras compartir su sorpresa por la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Camila Homs contó que actualmente tiene mejor vínculo con su ex. “No nos seguimos en redes, pero mejoró nuestra relación y tenemos diálogo cordial por los nenes. Aunque tampoco nos preguntamos: ‘¿Cómo estás?’”, explicó.

Luego, sobre la recomposición que hizo de su vida luego de separaarse de Rodrigo de Paul, Camila Homs señaló: “Cuando estás vos muy bien por dentro, no te afecta nada de lo que alrededor suceda. Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos, voy a desear que esté bien y feliz, acompañado o solo”.

Finalmente, sobre el tema tatuaje, Camila Homs reveló que tanto ella como Rodrigo de Paul también se hicieron motivos cuando estuvieron en parej. “Él lo tenía, pero se lo tapó- No sé bien qué se hizo, pero se lo tapó. Yo aún lo tengo. Pero a mí me genera total indiferencia; es algo que me hice y de lo que no me arrepiento. Es el papá de mis hijos. Y tengo tan definido mi futuro en este momento que es como que ya está, pasado pisado”, expresó categórica.