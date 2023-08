Marcelo Tinelli incomodó a Marixa Balli con una osada propuesta

La nueva edición del Bailando está a días de su estreno y esta semana todo el equipo que conducirá Marcelo Tinelli se reunió en el Hipódromo de Palermo para la foto oficial. Y en medio del vértigo del evento, Tinelli aprovechó un móvil al aire con LAM para recordar el romance secreto que tuvo con Marixa Balli años atrás.

En diálogo con Ángel de Brito, Marcelo Tinelli se deshizo en halagos para la bailarina, que supo brillar en sus programas: “Es una diosa, muy dulce, muy sensible, muy cariñosa”. Mintras tanto, Marixa Balli escuchaba todo con una sonrisa desde el estudio del ciclo de América.

“Compatibilizamos bien. Hubo matcheo”, aseguró el director artístico del canal, y ella le devolvió los elogios: “Estoy emocionada. Marcelo es divino. Siempre hablé bien de él. Lo quiero…”. Pero, segundos después, la Cachaca se incomodó cuando el conductor se puso insistente para que participe en el certamen, que ella rechazó por sus mil obligaciones.

“Yo también tengo 200 cosas, Mari, pero Xurama puede esperar...”, le espetó Marcelo Hugo, en referencia al negocio que Marixa Balli tiene en Avellaneda. Entonces, la morocha señaló, dándole una esperanza: “Marce, si se llega a dar, hago alguna participación. Si puedo combinar los horarios. A lo mejor cuando venga el ritmo de a tres…”.

Marcelo Tinelli incomodó en vivo a Marixa Balli en LAM. Captura TV.

Entonces, Marcelo, muy pillo, levantó la vara y remató: “Sí. Totalmente. Mari, lo que quieras de a tres, lo hacemos”. Y ella, totalmente roja, estalló en risas nerviosas desde el panel: “¡Me muero!”.

Luego, la angelita le explicó a Yanina Latorre por qué había declinado la invitación de su ex amante para ser parte del Bailando. “Es medio complicado, pero a lo mejor para una gala puedo. Él me dijo que tenía muchas ganas, que lamentaba que no esté en la previa, porque él tenía muchas ganas de contar lo nuestro, que nunca lo contamos”, reveló.

El romance vintage de Marixa Balli con Marcelo Tinelli

Cabe recordar que, si bien Marixa siempre habla de Tinelli con cariño, la morocha en varias oportunidades dijo estar arrepentida de haberse relacionado con él. “Fue lo peor que me pasó, me equivoqué mal… No hay que estar con poderosos, te arruinan la carrera”, declaró Marixa, contundente, tiempo atrás, en LAM.

Y luego volvió a reconocer que ella tuvo parte de la responsabilidad: “La vida te la arruinan bastante, varios. Pero una se equivoca…”. Para la ex bailarina del Colón, involucrarse con figuras tan famosas como el conductor no fue bueno, y dejó en claro que es una historia del pasado. Marixa es una de las panelistas más queridas de LAM. Instagram Marixa Balli.

"Eso ya pasó. Es canal Volver, es vintage. En ese momento estaba buena la situación, era divertido, él es una muy buena persona. Pero es muy especial, hay cosas que no valen la pena contar", indicó la Balli en esa oportunidad.