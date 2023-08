La verdad: Nicole Neumann reveló si irá su hija Indiana a su casamiento

El conflicto familiar entre Nicole Neumann e Indiana Cubero sigue tejiendo nuevos capítulos. En medio de la crisis latente de madre e hija que lleva ya varios meses de distanciamiento, la modelo habló sobre cómo se encuentra hoy el vínculo con la adolescente y destacó si estará presente en su casamiento.

Cabe recordar que Nicole Neumann contraerá matrimonio con Manu Urcera el próximo mes de diciembre, luego de que el piloto le haga la tan soñada y esperada propuesta a principios de este año.

En medio de todo esto, en diciembre del año pasado, Indiana Cubero dejó el hogar que compartía con su madre, el novio de la modelo y sus dos hermanas -Sienna y Allegra- para irse a vivir con su padre Fabián Cubero, Mica Viciconte y el pequeño Luca.

Mucho se habló del distanciamiento entre madre e hija durante estos últimos meses, pero con la boda de la famosa cada vez más cerca desde Intrusos decidieron ir a la protagonista en cuestión para preguntarle si su hija asistirá o no a la gran fiesta.

El cronista de América TV encaró a Nicole Neumann y fue directamente al hueso. “¿Cómo está la relación con Indi?”, consultó, a lo que la exjurado de Los 8 escalones no dudó con su respuesta: “Está todo bien”.

Luego, ante la consulta sobre si Indiana Cubero estará presente en su boda que se llevaría a cabo el próximo 8 de diciembre en la Patagonia, la modelo contestó sin dudarlo. “Sí, obvio. Más vale”, sentenció.

Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, llevan varios meses distanciadas.

El distanciamiento entre madre e hija reflotó viejos conflictos de la guerra que la famosa tiene con Mica Viciconte. Y es que, desde que la adolescente se fue a vivir con ellos, mucho se habla de la buena relación de la joven con la actual pareja de su padre.