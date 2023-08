La curiosa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron si dejó su carrera por Paulo Dybala

Durante mucho tiempo, y como pasó en casos similares de relaciones entre futbolistas y famosas, se dijo que Oriana Sabatini había dejado su carrera para irse a vivir con Paulo Dybala a Italia. Ahora, finalmente la artista le hizo frente a esos comentarios.



En una entrevista con el influencer y youtuber Pablo Agustín, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini hizo referencia a esos dichos que, en estos cinco años que lleva junto al futbolista, se repiten bastante seguido.



“Escuché mucho esto de ‘Oriana dejó su carrera’. Y me da un poco de gracia, porque yo sigo trabajando. No sé de qué carrera están hablando y dicen que dejé”, comenzó diciendo Oriana Sabatini en la entrevista vía streaming.



“Yo creo que se refieren a que no tengo la carrera que tiene Tini, pero tampoco la tenía cuando lo conocí a Paulo. Entonces, ¿eso hace que no tenga un trabajo?”, continuó con su descargo la actriz y cantante.



En ese marco, Oriana Sabatini se dirigió directamente hacia aquellos comunicadores que aseguran hasta el día de hoy que ella abandonó su carrera por irse a vivir con Paulo Dybala a Italia, en donde vive desde que se fue de la Argentina.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: @orianasabatini.



“Se lo pregunto a los periodistas que dicen: ‘Dejó su carrera’. Sí, siento que postergué un montón de cosas porque claro, para mí no era viable vivir acá (Buenos Aires) y él allá (Italia)”, argumentó Oriana Sabatini.



“Yo estaba enamorada y estoy enamorada. Entonces, ¿por qué no probarlo? Pero la carrera sigue estando, nunca se fue”, sostuvo la actriz y cantante, que consolida día a día su relación con Paulo Dybala, con quien se muestra cada vez más enamorada en las redes sociales.