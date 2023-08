Florencia Peña reveló por qué no terminó el colegio secundario

El lanzamiento de Got Talent, el nuevo programa que tendrá Telefe desde este lunes, reavivó un viejo enfrentamiento entre Florencia Peña y Marina Calabró. La periodista habló del show que pronto iniciará en su columna de Lanata sin filtro, y en medio de un fuerte descargo confesó que la actriz no terminó la secundaria.

Debatible o no, el comentario de la formación académica que Marina Calabró arrojó sobre Florencia Peña no cayó muy bien, y en LAM no consideraron que fuese un criterio que se tenga que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis o descalificar a la famosa.

Por esa misma razón, Ángel de Brito decidió contactarse con la actriz de Casados con hijos para preguntarle si esto era cierto, ya saliendo del debate que generó Got Talent pero yendo al dato de color que dejó la periodista.

Así las cosas, en un audio que la famosa le envió al conductor, detalló la situación. “No terminé el secundario porque me quedaron dos materias: matemática y química. Tampoco fui al conservatorio, todo lo estudié privado. Estudio de chica teatro”, dijo.

Haciendo énfasis en las razones por las cuales no completó el secundario, Flor Peña remarcó: “Me quedaron dos materias de quinto año, que lo hice libre, porque ya estaba trabajando mucho. Así que no, debo dos materias”.

Por otro lado, la actriz que ahora será jurado de Got Talent agregó: “Quiero aclarar que estudié mucho yo, eh. Tomé muchas clases y estudio de muy niña, por eso también puedo hacer muchas cosas”.

Flor Peña y Marina Calabró, un cruce que desde siempre se ha sacado chispas.

En charla con Ángel de Brito, Flor Peña recordó cómo fueron esos jóvenes inicios en la TV, teniendo en cuenta que es una de las artistas prodigios que tuvo nuestro país y que por eso arrancó desde tan pequeña.