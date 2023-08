Cuál era el gran miedo con el que convivía Mariano Caprarola

La muerte de Mariano Caprarola causó conmoción en el mundo del espectáculo y de la moda, poniendo nuevamente en el ojo de la tormenta al doctor Aníbal Lotocki, quien le había practicado una intervención similar a la de Silvina Luna.



Sobre el doloroso final que tuvo el modista, Ángel de Brito reveló en LAM cuál era el enorme miedo que tenía hasta el día de su muerte. “Tenía miedo de quedar paralítico”, contó el conductor.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando contó que decidió involucrarse de lleno en la investigación de la muerte de Mariano Caprarola, con el objetivo de esclarecer las causas de las complicaciones de salud que llevaron a su fallecimiento.



“Después de que tomó conocimiento público, debería tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer yo personalmente”, anticipó el abogado.



En julio de este año, Mariano Caprarola había hablado a fondo de la operación de glúteos que se había realizado con Aníbal Lotocki, en el año 2010. “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas, ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, sostuvo.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca jamás pensé que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, agregó en esa ocasión Mariano Caprarola.



“No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro, me provoca un dolor en el alma tan grande. Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano. Imaginate el grado de confianza que tenía”, cerró el modista en aquella entrevista.