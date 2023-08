La periodista que se quebró y confesó qué le dijo Mariano Caprarola antes de morir

La inesperada muerte de Mariano Caprarola generó una gran conmoción en el ambiente artístico, y la periodista Sandra Borghi se quebró al ire en el programa Poco Correctos (El Trece), y confesó qué le dijo el panelistaa de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) en la última charla que tuvieron.

Poco después de que Estefi Berardi diera el anuncio del fallecimiento de Mariano Caprarola, Sandra Borghi entre lágrimas contó: "Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer, le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo".

Luego, Borghi sentenció sobre el fatal final de Caprarola: "Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, uno de los primeros. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él, sabía que se iba a internar. Él se estaba sacando líquido del cuerpo, este líquido le había generado unas piedras".

Una de las últimas fotos que compaartió Mariano Caprarola, días antes de su trágico final. Foto: Instagram @caprarolamariano.

En tanto que sobre la última charla que tuvo con Mariano Caprarola, Sandra Borghi reveló: "Hace 15 días me llamó llorando, emocionado y feliz, me decía 'mis riñones están bien, está todo bien. Estoy feliz', y llorábamos los dos. Ayer o antes de ayer se internó para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo".

Este jueves, al dar la primicia de la muerte de Mariano Caprarola, Ángel de Brito detalló que el panelista que perdió la vida a los 49 ños se encontraba internado desde el lunes pasado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. "Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra victima mas", apuntó el líder de LAM (América) en referencia a Aníbal Lotocki, ya que el exintegrante de La jaula de la moda se hizo intervenciones estéticas con el polémico médico.