El reclamo de Diego Brancatelli tras su cruce con Mariana Brey por Sergio Massa

En medio de la trepidante escalada del dólar blue, hace algunos días se vivió un tenso cruce entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Argenzuela (C5N). En el programa debatían el tema de los precios, cuando el conductor dio a entender que lo único que necesitan los argentinos es que Sergio Massa controle la inflación.

En esa oportunidad, Mariana Brey le hizo notar a Diego Brancatelli que eso no es lo único que necesitan los argentinos, sino entre otras cosas controlar la escalada de violencia desatada en las calles, situación que va más allá de lo que podría hoy controlar Sergio Massa.

Tras la discusión al aire entre los periodistas, Mariana Brey minimizó la gravedad del momento al opinar desde un móvil de Poco Correctos (El Trece): "No lo vivo como un tirón, es lo que ocurre dentro de un programa de televisión, que son diferentes miradas y opiniones frente a una realidad. Además de hacer mi trabajo, también está el expresar mi opinión libremente".En el intercambio con su colega, la periodista había dejado en claro que no cree que Sergio Massa logre ahora controlar la inflación si ya no lo hizo antes.

Por su parte, Diego Brancatelli protestó: "Estoy harto de que los medios hagan una noticia de algo que no pasó. Es un ida y vuelta, un intercambio de opiniones, como hubo con otros compañeros. O nos tienen de punto, o hay una mala intención de quererme hacer pelear con Mariana o de ponerme en un lugar incómodo, innecesario e inmerecido".

Finalmente, Brancatelli remarcó: "No tengo nada que decir, no sé que problema tienen conmigo que consideran que hay una tensión, cuando simplemente es un tema que se trató. Yo fui muy respetuoso, dejé que diga lo que piensa y yo dije lo que pensaba".