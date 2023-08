Pampita recordó y reveló la relación entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

No se olvida y permanece latente en su consideración. Un hecho del pasado continúa visceral en Pampita, que sacó a la luz nuevamente un rumor poderoso de un romance, clandestino, entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, que alimentó el interés de la opinión pública.

Carolina Ardohain recordó el dolor que atravesó en 2015, aunque no lo hizo con palabras claras y concisas. Resulta que en su visita a LAM del lunes, la modelo respondió a la pregunta de Ángel de Brito sobre si existe una actriz con la que no trabajaría jamás.

En ese contexto, la esposa de Roberto García Moritán no dudó, ni vaciló, en admitir delante de las cámaras: “Hay una, que no tuvo empatía de mujer a mujer”. Pampita no ahondó en la identidad, pero si ofreció pistas al asegurar que no se trataba ni de la China Suárez ni de Isabel Macedo.

De ese modo todos los medios del espectáculo recurrieron a los archivos y detectaron que Vicuña estuvo involucrado en un rumor poderoso con Oreiro, en la época en la que compartieron una novela de Telefe, llamada Entre caníbales. En ese momento el tema llenó todas las tapas de revistas.

En búsqueda de mayores precisiones, ahora se filtró una foto que capturaron en ese periodo álgido, un registro que confirmaría la complicidad extrema entre Benjamín y Natalia. Una prueba que consiguió, en ese entonces, Jorge Rial y que mostró en Intrusos.

En el 2015 se habló mucho del supuesto romance de Benja y Oreiro.

Más allá de la escasa calidad, se los ve al chileno y a la uruguaya en un bar, uno muy cerca del otro, incluso el lenguaje corporal pareciera que transmite un intento de la actriz de frenar a Vicuña, como queriendo que no le propine un beso en ese espacio público.

Por esos días, Analía Franchín se arriesgó y en una edición de LAM aseguró: “Lo tengo confirmadísimo. Un fotógrafo me está confirmando que todos los mediodías Vicuña y Oreiro se iban a un telo de la zona donde grababan”.