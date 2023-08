La inesperada confesión de Oriana Sabatini sobre Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están juntos desde el año 2018 y cada vez se muestran más consolidados en su relación. Ahora, la cantante sorprendió a todos con una inesperada confesión sobre el futbolista.



En una entrevista con Pablo Agustín, la talentosa artista recordó cómo fueron los primeros momentos con el futbolista campeón del Mundo en Qatar y reveló un detalle que llamó mucho la atención.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están juntos desde el año 2018.



“Yo no venía fútbol. Él jugaba en Italia hacía mucho tiempo y yo era Selección y hasta ahí llegué. Igual está bueno eso, ¿no?”, confesó Oriana Sabatini. “Yo no lo conocía. No sabía ni que existía”, reconoció.



No obstante, la joven cantante reveló que algo similar sucedía del otro lado: Paulo Dybala no tenía demasiada idea de quién era Oriana Sabatini, dado que ya estaba en Europa desde hacía varios años cuando ella comenzaba a hacerse conocida.



“No veía Aliados. Él no creo que haya estado poniendo Telefe los domingos a las 19”, remarcó Oriana Sabatini en la entrevista, reconociendo, además, que de esta manera ninguno de los dos tenía reproches en ese sentido.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.



Asimismo, la cantante contó cómo fue el primer acercamiento de Paulo Dybala y contó que aún no le dijo quién fue la persona que lo ayudó en la conquista. “Me vio por Instagram. No sé quién fue el celestino. Ricky Sarkany ayudó porque le pasó mi número”, recordó.



En ese momento, Pablo Agustín se animó a aventurar cuándo será el momento en el que el futbolista le confiesa el nombre de la persona que hizo posible este amor. “Te va a contar quién fue cuando se casen”, le dijo. “Está difícil”, sostuvo Oriana Sabatini.