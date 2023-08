Daniela Mori, expareja de Javier Milei, reveló el conmovedor gesto que tuvo el empresario con su hija

Luego del resultado de las elecciones de este domingo, celebridades como Lali Espósito, Trueno, Pampita, entre otros más, hablaron sobre la victoria de Javier Milei. Especialmente, el comentario de Lali en Twitter (X) (@lalioficial) fue el que desató toda la polémica y varios artistas la respaldaron, aunque otras personas la salieron a criticar duramente.

Y este episodio no ha terminado. Después de las declaraciones de Javier Milei sobre la cantante y los Rolling Stones, el candidato a presidente por La Libertad Avanza habló con LAM de la intérprete de "Ahora". "No te creo que no conozcas a Lali Espósito, o por lo menos ahora ya te enteraste" preguntó el movilero del programa, a lo que Milei respondió: "Ahora me enteré que es alguien que canta".

El empresario pidió disculpas por no conocer a Lali Espósito. Créditos: captura de pantalla LAM.

En este marco, Daniela Mori, expareja de Javier Milei, fue invitada a LAM este miércoles para hablar sobre el empresario. La cantante dejó en claro en el programa que las cosas entre ella y el economista "no terminaron mal" y además fue consultada por el tema de Lali: "No había escuchado lo de Lali, me estoy enterando ahora". "Pero, ¿cómo no va a conocer a Lali Espósito?" fue la pregunta que le hizo Ángel de Brito a la exnovia de Javier Milei. "Yo pensé que no la conocía en persona", replicó la artista.

Después de dar su opinión sobre lo de la cantante, Daniela remarcó que con Javier Milei "se llevan re bien" y que, de hecho, lo felicitó por el porcentaje obtenido en las PASO. Asimismo, la cantante confesó que el político es muy cariñoso y recordó un gesto que tuvo con su hija Daniela.

Daniela habló de la relación actual que tiene con Javier Milei. Créditos: captura de pantalla LAM.

"Me acariciaba el pelo, me tomaba de la mano, me miraba y me decía 'qué linda estás', me ponía la mano en la rodilla", contó Mori. "¿Hace buenos regalos?", consultó el conductor de LAM. Emocionada, Daniela le contestó a Ángel: "Sí regaló cosas lindas. Hay una cosa muy linda que él me regaló que es un poco emotiva. Yo cuando la tuve a Dani, mi hija, en quimio, él iba todo el tiempo a visitarme al Hospital Italiano", fue la primera parte de su relato.

Y continuó: "Llegó en un momento con un regalo, me trajo una vela con aroma y me dijo que era una 'vela energizante' y me la trajo para Dani. Yo sentí que ese realmente fue el mejor regalo. Hermoso gesto", expresó la artista. Daniela también comentó que Javier Milei la acompañó en este proceso y que iba "todo el tiempo" a la clínica.