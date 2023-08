Cuánto vale el fabuloso vestido de Fernanda Sosa para la foto para el Bailando 2023

El 28 de agosto arranca una nueva edición del Bailando y en medio de todos los preparativos a contrarreloj para el gran debut, todas sus figuras se reunieron en el Hipódromo de Palermo con sus mejores galas para las fotos promocionales. Entre ellas, Fernanda Sosa, una modelo uruguaya a quien hasta hace unas semanas nadie conocía por estas latitudes.

Fernanda se hizo notar con un mini vestido al cuerpo, con finas piedras doradas y mucho movimiento, un modelo que llamó la atención de varios, también, de las angelitas de LAM que quisieron saber todo sobre ese diseño en una noche de looks despampanantes y a pura elegancia.

“Es de Miami, está hecho a mano con Swarovskis (sic)”, explicó la modelo charrúa, en diálogo con Ángel de Brito, mientras Yanina Latorre, desde el estudio, tiraba palitos. “Decile que se dice Swarovski…”, dijo Yanina, marcando el error de la participante a quien enfrentó hace unos días tras su negativa a hablar con LAM mientras De Brito estaba de vacaciones.

Sin embargo, Sosa se mostró discreta cuando el conductor le preguntó por el precio. “No lo puede decir porque queda mal hablar de dinero”, se defendió ella, pero terminó contándole al oído. “Seis gambas”, lanzó Ángel, sin vueltas, en cuanto ella se alejó del móvil.

Fernanda Sosa y Marcelo Tinelli en el Hipódromo de Palermo. Instagram Fernanda Sosa.

Antes de irse, la modelo expresó estar “muy feliz” por todo lo que está viviendo desde que la producción de Marcelo Tinelli la convocó al Bailando y por haber conocido a Moria Casán y a Ángel de Brito, también jurado del certamen. “Se queja Yanina que no quisiste ir al programa porque yo no estaba”, le lanzó él.

“Y bueno, sos el conductor, el principal, cómo voy a ir cuando no estás vos”, respondió ella, y De Brito cerró, filoso: “Con el relleno no vas”. “Si yo soy relleno, ella no tiene ni para empezar”, chicaneó Yanina desde el piso de LAM, anticipando lo que se viene.

La modelo uruguaya Fernanda Sosa en plena sesión de fotos para el Bailando.

Yanina Latorre dijo la verdad sobre Fernanda Sosa

Vale destacar que, en cuanto se supo que Sosa iba a ser parte del programa, Latorre contó en LAM lo que había investigado sobre sus supuestos logros que acreditan una carrera internacional de éxito: un reality y un canal de YouTube.

"Amora, linda, mirá que hablé con todos, tu reality no salió nunca, fue un piloto. Y cuando hablas de tu canal de YouTube, me acaban de decir que tenés 8 mil suscriptores, está perfecto pero no es un canal que podes monetizar. ¿Cuántos videos tiene publicados en el canal de YouTube? ¿12? Eso no es una carrera de nada", lanzó la angelita.

Y cerró, lapidaria: "Yo todo lo que averigüé en Estados Unidos, del reality, de la agencia me dijeron que era todo un blef, que los seguidores eran todos comprados, porque siempre tiene más o menos la misma cantidad de likes y te das cuenta en la cantidad de comentarios".