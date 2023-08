A puro carpetazo, Javier Milei fogonea la polémica con Lali Espósito y Trueno

En las últimas horas, Javier Milei respondió a las opiniones de Lali Espósito y Trueno tras su batacazo en las PASO 2023, instancia en la que resultó el candidato más votado de cara a las elecciones generales de octubre.

Concretamente, Lali Espósito había calificado de "triste y peligroso" el triunfo de Javier Milei el domingo pasado. Mientras que Trueno reflexionó en un tono crítico por la victoria del referente de ultraderecha: "“Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”.

Por su parte, Milei respondió en diálgo con A la Tarde (América): "La libertad no es peligro, el sistema basado en la libertad es lo mejor que nos podría pasar. Los que son contratados por el Estado son parte del problema, y no de la solución. Muchos viven del esfuerzo ajeno, de la plata que se le roba a los argentinos del bien vía impuestos. Las cosas te las tenés que ganar sirviendo al prójimo, no robándole a la gente".

Uno de los polémicos mensajes en contra de Lali Espósito que retuiteó Javier Milei. Foto: Captura Twitter.

Pero Javier Milei ahora va por más contra Lali Espósito al retuitear un mensaje de la cuenta @ImpuestosyE en la que afirman que la cantante le cobró $40.000.000 al Gobierno para dar un recital en Neuquén.

Javier Milei se regodea en los mensajes de ataque contra Lali Espósito y Trueno. Foto: Captura Twitter.

Además, Milei compartió otro tuit del usuario @marianoperez912, que se refiere a las expresiones de Lali Espósito y Trueno diciendo: "Me preparé toda la vida para ver a los artistas y cantantes multimillonarios llorando por Milei, mientras los laburantes lo bancan a muerte".

Tras el revuelo generado por su cruce con los artistas, Javier Milei optó por retuitear mensajes de sus admiradores. Foto: Captura Twitter.

Finalmente, Javier Milei retuiteó un posteo de @AgustinLaje, quien arremetió contra Lali Espósito y Trueno argumentando: "Qué curioso, Lali y Trueno dicen que @JMilei viene a 'quitarte derechos'. Los derechos que va a quitar son los privilegios de aquellos que lucran del Estado. Por eso están tan nerviosos".