Oscar González Oro compartió alarmantes mensajes de despedida y generó preocupación

En las últimas horas, Oscar González Oro compartió alarmantes mensajes desde sus redes sociales, y generó preocupación en sus miles de seguidores que expresaron su angustia por las palabras del conductor.

"Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumpli con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada, Gracias por hacerme tan feliz!”, expresó Oscar González Oro en uno de sus posteos en las redes sociales.

El posteo de Oscar González Oro que desató alarma en sus seguidores. Foto: Instagram @oscar_gonzalezoro.

Luego agregó un encendido pedido que desató todavía más alarma en sus seguidores al implorar: "Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma".

Oscar González Oro generó alarma con inquietantes publicaciones. Foto: Instagram @oscar_gonzalezoro.

Tras las urgentes palabras de Oscar González Oro en las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de preocupación de sus admiradores. “No des esos mensajes, los que te queremos nos asustamos mucho”, “No digas eso, aferrate a esta vida, que aunque sea compleja vale la pena vivirla”, "Cuando llegue ese dia no va a ser el final Negro, ese dia va a ser el principio. Somos almas y las almas son eternas"; expresaron algunos seguidores del periodista.

Finalmente, cerca del mediodía de este miércoles,González Oro aclaró desde sus redes sociales: "Buen día!!! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo!! Pero aquí estoy tranqulo. Gracias".

La aclaración de Oscar González Oro tras la preocupación que desataron sus posteos. Foto: Instaagram @oscar_gonzalezoro.

Las palabras de Oscar González Oro habían generado un gran desconcierto, ya que el conductor recientemente estuvo al frente del programa Nosotros a la Mañana (El Trece), en el que no hizo ningún comentario sobre algo adverso en su salud o un motivo que lo lleve a esta profunda angustia que expresa en sus publicaciones.