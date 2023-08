La furia de Cinthia Fernández por los aumentos de precios

En las últimas horas, Cinthia Fernández estalló de furia al regresar del supermercado. Es que el exponencial aumento de los precios por la descontrolada inflación generó la ira absoluta de la mediática, que se descargó en las redes sociales.



“Tuve el peor día del mundo. Dos cuadras de fila para pagar. Me hizo acordar a la pandemia”, comentó Cinthia Fernández en un video que grabó ya desde su casa. “Me re molesta lo que nos afanan los del súper”, agregó.



Uno de los motivos del fuerte enojo de la panelista televisiva fue que, al llegar a la caja, el precio que figuraba en el ticket no era el mismo que aparecía en las góndolas y se diferenciaba del monto que ella había calculado.



“No te dejaban llevar más de dos bultos por persona de cada producto. Claro, no llegaron a remarcar los precios para seguir choreándonos”, dijo luego Cinthia Fernández, completamente indignada.



“Me da tristeza que todos corremos al súper para ahorrar un poco más y ganarle a la inflación, mientras estas mierdas nos hacen pelota antes de irse”, agregó también en sus historias de Instagram.

La furia de Cinthia Fernández.



Por último, Cinthia Fernández también se dio un momento para acordarse de Matías Defederico, el padre de sus hijas y con quien mantiene una terrible disputa por la cuota alimentaria.



“Hoy me estaría pasando 75 dólares para los gastos. No mantiene ni cría a sus hijas, cada vez me debe menos. El mundo del revés”, reclamó, una vez más, Cinthia Fernández contra el ex futbolista.