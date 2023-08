El Dipy sepultó a Pablo Echarri y a Lali Espósito por sus críticas a Javier Milei

Javier Milei está en el centro de la discusión política y social luego de los inesperados resultados que obtuvo en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron el pasado domingo. El referente libertario obtuvo el 30% de los votos a nivel nacional, lo que despertó que algunos artistas se manifestaran en sus redes sociales en contra del líder de La Libertad Avanza.

"Qué peligroso. Qué triste", expresó Lali Espósito en su cuenta de Twitter"; "Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", ironizó Nancy Duplaá, esposa de Pablo Echarri.

Por su parte, también habló El Dipy, candidato a intendente de La Matanza por el partido libertario. El cantante cumbiero criticó a los artistas que se mostraron preocupados por los resultados de la elección que hizo Milei. Recordemos que El Dipy obtuvo el 23,07 % de los votos, quedando por debajo de Unión por la Patria que alcanzó el 44,81 %.

El Dipy.

"Más peligroso es tener el dólar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina. Creo que hay que ver también esa parte, no solamente políticamente porque no te guste un candidato, o porque haya ganado otro candidato. Hay que ver otras cosas, también, de por qué este gobierno es muy peligroso. Y de eso no se habla, tampoco. Se habla del peligro del que viene, pero no del peligro de lo que está pasando ahora", expresó El Dipy durante un móvil con Poco Correctos (El Trece).

"Yo te voy a dar un solo ejemplo: cuando el dólar estaba 23 pesos, Pablo Echarri decía que la patria estaba en peligro. Y hasta salieron a hacer marchas, comunicados, que no se metan con los jubilados y todo eso. ¿Y hoy? ¿Y ahora dónde están con el dólar a 775 pesos? ¿Dónde están? Parece que no está la patria en peligro", opinó. .

"Y ahí te das cuenta de que se llevan alguna platita del gobierno, ¿no? Hoy, ver a artistas que están callados por el hambre o por lo que pasa en la Argentina, verlos callados y antes escucharlos gritar, me parece que habla mucho más de ellos que de nosotros", finalizó picante.