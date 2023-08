Coti Romero de Gran Hermano se llevó todas las miradas en la alfombra roja del Bailando por su lujoso vestido

Los participantes del Bailando 2023 se presentaron este martes por la noche con diferentes looks en la alfombra roja para realizar la sesión fotográfica que se hace todos los años previa al comienzo de una nueva temporada. Vestidos, trajes y otros outfits más osados fueron parte de la producción de fotos.

Una de las celebridades que más se destacó fue la exjugadora de Gran Hermano, Coti Romero, quien utilizó un vestido negro de lentejuelas con transparencias. Su look fue complementado con unos aros plateados en forma de corazón y un pequeño bolso oscuro. Su larga melena rubia con algunos bucles tampoco pasó desapercibida.

Coti Romero en la alfombra roja del Bailando 2023. Créditos: Instagram Cotyrommero.

La pieza que utilizó Coti es de la diseñadora argentina Márian Asaud, que en los Premios Martín Fierro vistió a la periodista Agustina Casanova. Pampita; Pía Slapka; Candela Ruggeri y otras celebridades más, también han utilizado los diseños de esta marca.

La próxima participante del Bailando compartió en su cuenta de Instagram (@Cotyrommero) algunas fotos y videos del look que utilizó para la sesión de fotos. La publicación ya cuenta con más de 220 mil me gustas y los usuarios de la red social halagaron a Coti por su belleza.

La joven sobresalió en la producción fotográfica. Créditos: Instagram Cotyrommero.

Asimismo, la exjugadora de Gran Hermano mostró en sus historias de Instagram todos los detalles de la alfombra roja y del evento.

Qué dijo Romina Uhrig sobre Coti Romero en la alfombra roja del Bailando

Romina Uhrig habló con LAM sobre varios temas. Créditos: captura de pantalla LAM.

La exdiputada por el Partido Justicialista habló con Ángel de Brito sobre su participación en la pista de baile y contó cómo es su relación con su excompañera de reality, luego de haberse peleado dentro de "la casa más famosa del mundo".

Uhrig comentó que recientemente tuvo una discusión con la joven y Ángel de Brito la interrumpió para decirle que era la segunda persona que tenía problemas con Coti. "No se que le pasa. La verdad que todavía no arrancó el Bailando y ya arranca a pelear y a mentir. La más mentirosa de todas, porque yo no le creo nada de lo que dice, porque la verdad que lo que acaba de hacer no me parece que sea necesario", contestó sin filtros la política.