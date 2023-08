Pampita se mostró preocupada por la victoria de Javier Milei: "No es el país que quiero"

Pampita se mostró preocupada tras los resultados de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dieron como ganador a Javier Milei. Invitada como panelista en LAM (América), la modelo y conductora dio su opinión sobre lo que piensa del dirigente libertario.

La esposa del diputado porteño (JxC) Roberto García Moritán mantuvo un diálogo con el periodista Jorge Lanata, a quien se la realizaba una entrevista desde un móvil. "No es el país que quiero para mi familia", expresó.

“Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba en casa, es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad”, comentó Pampita.

“¿Cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de otros países no son muy buenos. No hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y hay tiroteos en escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei", opinó.

Pampita junto a Ángel de Brito en LAM.

De esta forma, Pampita se suma a las celebridades que manifestaron rechazo al triunfo de Milei, quien superó el 30% de los votos, por encima de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Uno de esos casos fue Lali Espósito, quien tuvo que soportar el ataque de los seguidores del líder de La Libertad Avanza.