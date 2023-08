Las fotos del cumpleaños de Sofía Calzetti con amigas y lejos del Kun Agüero

La historia se terminó. El amor se disipó como granos de arena entre las manos y ya no late más en sus corazones. El Kun Agüero y Sofía Calzetti decidieron escribir el punto final de su noviazgo, una novedad que anunciaron en la última semana y provocó asombro.

Nadie avizoraba un desenlace abrupto de este calibre, pero sucedió. El ex futbolista y la modelo optaron por separar sus caminos, por clausurar para siempre su lazo sentimental, aunque algunas voces aseguran que todavía vibra una buena onda entre ellos.

A raíz de las especulaciones de una probable reconciliación, los focos se direccionaron a este lunes tan singular, porque se trataba de una fecha muy especial para Sofía, con el aniversario de su nacimiento. La lupa se maximizó en divisar los movimientos del Kun.

Sofía festejó su cumple sin el Kun.

Finalmente, Calzetti se encargó de contarle al mundo que en su celebración no hubo lugar para Agüero, quien no estuvo presente en la reunión que organizó la blonda con su familia y sobre todo un grupo enorme de amigas que se acercaron a acompañarla.

De ese modo, la ex del Kun subió varias imágenes de la intimidad del festejo, en las que se la percibe con un semblante alegre, rodeada de afectos y con un look muy canchero, acorde a su tendencia a calzarse indumentaria moderna, siempre en boga.

Calzetti celebró con amigas.

Hace unos días, Calzetti clarificó toda la situación de la ruptura en un diálogo con Socios del espectáculo, donde describió: ''Estoy muy bien, perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida. Estoy tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes''.