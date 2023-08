Una ex pareja de Javier Milei sorprendió con sus declaraciones tras la victoria del líder libertario

El inesperado triunfo de Javier Milei en las elecciones de este domingo sigue generando repercusiones. En Socios del Espectáculo (El Trece) entrevistaron a Daniela Mori, ex pareja del candidato libertario.

La cantante, y ex integrante de Las Primas, se refirió a la victoria del candidato presidencial de La Libertad Avanza. "Fue impresionante. Me emocionó", aseguró.

"Ayer lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista. Hablamos hasta el 2019 y creo que empezó con todo esto en el 2020", expresó Daniela.

Daniela Mori. Foto: Instagram @danielacantante

"Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta", agregó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Daniela opinó: "Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él".

Finalmente, le deseó lo mejor de cara al futuro. "La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser Presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida. Es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento".