Marcelo Polino mandó al frente a Nicole Neumann

Si hay algo que lo caracteriza a Marcelo Polino es su lengua filosa. Con sus comentarios lapidarios incomodó muchas veces a los famosos y lejos de correrse de ese perfil, continúa haciendo de las suyas. En esta oportunidad la víctima fue Nicole Neumann.

La modelo viene en el ojo de la tormenta hace unas semanas por el conflicto que tiene con su hija mayor, Indiana Cubero, con quien se sostiene que no tienen relación a tal punto que la adolescente no quiere ver a su madre.

La modelo sigue en conflicto con su hija, Indiana Cubero

Lo cierto es que Nicole Neumann tiene su cabeza puesta en un compromiso muy importante a fin de año, por lo que está muy abocada a ello. Es que se avecina, nada más ni nada menos, que su casamiento con el piloto automovilistico José Manuel Urcera, el próximo 8 de diciembre.

Es por ello que está muy concetrada, hace más de tres meses, en los preparativos de la mega boda que se llevará a cabo, finalmente en Exaltación de la Cruz. Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el que no se mostró muy a gusto fue Marcelo Polino que, en 'Polémica en el Bar', disparó sin estragos contra la modelo.

“Nicole Neumann se casa pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no”, sentenció Marcelo Polino. Pero, Marcela Tinayre trató de poner un manto de piedad y teorizó: “Bueno, tu apellido es con P, tal vez si está mandando las invitaciones por orden alfabético la tuya todavía no llegó”.

"Me encantaría ir con Flavio. Yo, además, estuve compartiendo con ella el trabajo en ‘Los 8 Escalones’ de Guido, y ahí ella me había dicho ‘vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres (con Mendoza) chusmear", comenzó a expicar Marceo Polino cuando le consultaron si le molestaba no estar invitado.

Nicole Neumann junto a su novio, Manu Urcera

Y cerró: "Pero no. Igual a mí me indignó pero con Flavio salió, un verano”. “Bueno -la defendió el creador de Staravaganza-, tampoco porque trabajes con alguien tenés que invitar a todo el mundo”.

Un nuevo choque entre las estrellas se avecina pero que la verdad saldrá a la luz, el 8 de diciembre en el casamiento de la modelo y el piloto de autos.