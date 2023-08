La revelación de Coti Romero sobre lo que no se mostró de ella en Gran Hermano

Se sabe: buena parte del éxito de los reality shows reside en la construcción de personajes arquetípicos como los que hay en cualquier buena historia. Y a la hora de pensar en Gran Hermano, Coti Romero fue, sin dudas, caracterizada como “la villana”.

Coti entró a la casa a jugar con todas las cartas y no le tembló el pulso a la hora de “traicionar” a quienes eran sus supuestas amigas dentro de la casa. Coti Romero operó por detrás y se ganó la enemistad de Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig y quedó como “la mala” de la edición de GH 2022.

Y ahora, meses después de su paso por el programa y a días de debutar en el Bailando 2023, Coti contó que muchas cosas que pasaban dentro de las cuatro paredes del estudio-casa de Martínez no se vieron en pantalla.

Luego de contar que pasó momentos anímicos muy delicados que transita con ayuda psiquiátrica, la ex hermanita se sentó en Intrusos y reveló que, lejos de lo que se pensaba, mientras estuvo encerrada ya empezaban a vislumbrarse cómo se debilitaba su salud mental.

Instagram Coti Romero.

Lejos del personaje de “mala” que de alguna manera se quiso transmitir, Constanza también sufrió durante su permanencia en GH: “¡Yo lloraba mucho en la casa! ¡Era esto! ¡Sólo que no se veía cuando me pasaba! ¡Muchas cosas no se veían! A mí no me da vergüenza ni miedo lo que soy, pero sí me asusta que mi cabeza me esté diciendo tantas cosas”.

Los temores de Coti de cara al Bailando 2023

“Me da miedo no poder aguantar, es fea la palabra, pero es no poder cumplir ese sueño que desde chiquita tenía. Desde que me acuerdo yo siempre dije que iba a estar con Tinelli, y ahora va a pasar y tengo miedo de no poder disfrutarlo. Lo hablé con mi mamá, ella me apoya, pero no puede hacer otra cosa”, expresó en el programa de América.

En ese sentido, la correntina habló de lo que espera de esta nueva incursión en la TV. “Hay mucha gente que me decía ‘tenés que ir al Bailando a pelear, sino no vas a llegar a ningún lado’, y yo digo, ¿cómo a pelear? ¡Quiero ir a bailar! Competir en la danza, mostrar lo que puedo hacer. Por supuesto que si me atacan me voy a defender, pero no voy a ir a pelear”, señaló.