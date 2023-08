A Luis Miguel le basta con su voz para destruir rumores y demostrar su excelencia en cada show

Este sábado Luis Miguel brindó su sexto show en el Movistar Arena en lo que fue una noche soñada para los presentes. Sin dialogar con la gente, y comenzando a las 20 en punto, el Sol de México subió a escena para continuar con su seguidilla de recitales que lo volverá a traer a Argentina en el 2024 para presentarse en Buenos Aires y Córdoba.

A lo largo de casi 50 canciones, sin interrupciones y sin hablar directamente con la gente, Luis Miguel deja en evidencia porqué es considerado una de las voces más importantes del mundo.

El caudal y la limpieza en su voz, a sus 53 años y pese a tener una carraspera que lo molestó durante el show, destruyen cualquier mito o intento de plantear que se trata de un imitador.

Luis Miguel canta a lo largo de mas de dos horas en cada uno de sus shows.

Con un repaso por su extensa carrera, que comenzó en su niñez, Luis Miguel interpretó canciones icónicas que marcaron las distintas etapas de su vida.

Comenzando el show con un poderoso Será que no me amas, seguido de Amor, amor, amor, Micky hace un extenso recorrido pasando por distintas temáticas.

El momento romance tiene dos etapas marcadas en donde pasan clásicos como Usted, Inolvidable y uno de los máximos hits que llevó a todos a mover los brazos Somos novios.

Sonríe, con Michael Jackson, y Come fly with me, con Frank Sinatra, también fueron parte del show con la imagen de ambos artistas reflejadas en las pantallas generando un momento emotivo y nostálgico.

Un momento mexicano, con una docena de mariachis en el escenario, le permitieron a Luis Miguel salir unos minutos de escena para cambiar su traje por una camisa negra. El Balaju, Llamarada, Si nos dejan, La Bikini y Media vuelta fueron las canciones que cantó el Sol de México con los mariachis. Un gran número de mariachis aparece en escena para darle un tinte mexicano al show de Luis Miguel.

Sobre el final también llegaron Mujer de fuego, La Incondicional, Ahora te puede marchar, La chica del bikini y Cuando calienta el sol para terminar el espectáculo con todo el Movistar Arena estallado y aclamando a Luis Miguel que sonrío para despedirse entre papelitos rojos con forma de corazón.