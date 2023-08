Jorge Rial volvió a la TV en C5N: cuál fue su rating

Durante su estadía en Colombia, Jorge Rial sufrió, el 21 de abril, un episodio cardíaco que, según sus declaraciones, lo llevó a estar muerto durante diez minutos. Luego de retornar al país, el conductor se vio obligado a tomarse algunos días para cuidar su salud y recuperarse para volver a sus obligaciones laborales.

Fue así que de a poco retomó la rutina y comenzó a decir presente en Radio 10 para conducir su programa radial. Sin embargo, la gran cuenta pendiente era volver a C5N. Y no tuvo mejor elección que hacerlo: Estuvo al frente del segmento de 'Argentina vota', que se llevó adelante entre las 13 y las 17 horas, para cubrir los comicios de las PASO 2023.

La vuelta de Jorge Rial a C5N

Tras tres meses y medio fuera, por fin la pantalla chica tuvo a un conductor, polémico y sin escrúpulos, de vuelta en la programación habitual.

Al tomar la posta de la transmisión, comenzó tajante, como es común en Jorge Rial: “Diez puntos, sin ningún problema”, al consultado sobre cómo había sido su experiencia en las urnas. Y agregó: “Acá estamos en la continuidad de C5N en este día importantísimo, como siempre, para la democracia. Yo ya voté, como todos los que estamos acá. Hay quilombo, no quiero adelantar, pero vuelvo con quilombo. ¿Qué quieren? ¿Para qué me llaman sin me pongo así? Pero no soy yo, son ustedes”.

Y siguió con las polémicas al hacer referencia a las dificultades con el voto electrónico que se detectaron en la Ciudad de Buenos Aires: “Estamos en una jornada electoral en la que hay algunos rumores, información no confirmada, de que en Capital Federal se podría extender el horario de votación. ¿Por qué? Porque se está complicando el voto electrónico.

Luego de cuatro horas al aire se conocieron los números finales para la esperada vuelta de Jorge Rial: 4,3 puntos para #ArgentinaVota en la señal de C5N.

Argentina vota, el programa que condució Jorge Rial en C5N

"Cuidemos nuestros derechos: lo que votemos, pensemos en nuestros derechos laborales, civiles, humanos y todo eso. Porque muchos vienen por nuestros derechos”, fue una de las reflexiones del conductor.

Asimismo, se mostró feliz con los resultados del rating obtenido luego de un gran programa y un tan esperado regreso.