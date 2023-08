Gastón Trezeguet se peleó con Ángel de Brito por defender a Javier Milei

En las últimas horas se dio un inesperado cruce tuitero, cuando Gastón Trezeguet salió con los tapones de punta contra Ángel de Brito en defensa del precandidato a Presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.



Todo comenzó cuando Ángel de Brito utilizó su cuenta de Twitter para llamar a votar a candidatos y partidos que no hayan gobernado nunca. Inmediatamente, muchos seguidores de Javier Milei pensaron que estaba llamando a votarlo.

Ángel de Brito dijo que no va a votar a Javier Milei y lo cruzó Gastón Trezeguet.



“Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás”, escribió el conductor de LAM.



“El que se vayan todos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes”, agregó Ángel de Brito, lo que generó una enorme confusión entre los tuiteros.



Sin embargo, ante la pregunta de un usuario, el conductor de LAM aclaró no sólo que no se refería al diputado nacional sino que no se trataba de nadie en particular. “No lo voto. Y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política”, aclaró.

Gastón Trezeguet cruzó a Ángel de Brito para defender a Javier Milei.



En ese momento, apareció Gastón Trezeguet para dejar manifiesta su postura. “Yo sí lo voto. Y sí hago campaña para no votar a los mismos. Y que no les hagan creer que no tiene gente y todo ese bla bla que quieren imponer para que no lo voten. Vayan, voten y no a los mismos, por favor. Gracias”, escribió.



Luego de esta expresión a favor de Javier Milei, Ramiro Marra, precandidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, salió a bancar a Gastón Trezeguet. “El mejor jugador de la historia de Gran Hermano nos acompaña con su voto”, comentó.