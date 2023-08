El particular video de Guillermo Francella pidiendo que voten a un candidato

En plenas elecciones salió el trailer que anuncia la segunda temporada de El Encargado. La exitosa serie de Star +, protagonizada por Guillermo Francella, tendrá un asegunda temporada y se contó a través de un ingenioso video.

“Buenas noches a todos y todas. Ha llegado el momento en que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra, pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso”, dice, en modo ficción, Guillermo Francella.

“Un candidato que juega limpio. La segunda temporada de ‘El Encargado’ llega en noviembre y la vas a poder ver solo en Star+”, explica el particular trailer desde la cuenta oficial de la plataforma de streaming.

El Encargado, con Guillermo Francella, fue grabada en un edificio de Belgrano.

En medio de la jornada electoral en Argentina, el spot llegó a la pantalla llamando la atención de los televidentes por la consigna y la imagen de Eliseo, el personaje de Guillermo Francella, en modo político en campaña.

Junto a Francella, el elenco de la segunda temporada incluye a Gabriel Goity (Matías Zambrano), Pochi Ducasse (Doña Beba), Gastón Cocchiarale (Miguel), María Abadi (Lucila Morris) y Martín Slipak (Maxi), con la participación especial de Darío Barassi (Gabriel).