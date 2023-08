Camila de Gran Hermano y el angustiante video en donde denunció a su novio por violencia

Camila Lattanzio, la exparticipante de Gran Hermano, hizo un preocupante posteo en su cuenta de Instagram en donde, entre llantos, denunció a su novio. A los minutos de haber sido subido el mismo fue borrado, pero los portales lograron levantarlo.

"Hola chicos, por favor, estoy encerrada en casa de mi ex. Él fue el que me robó. Está viniendo la policía pero no me deja salir",dijo la ex Gran Hermano en este posteo que fue borrado.

"Me está amenzando con que me va a hackear las cuentas. Por favor, la gente que ya conoce a este tipo denuncien", concluyó Camila sin dar más detalles sobre su pareja, un reconocido streamer de Twitch que participó de la Coscu Army Awards, el evento organizado por Martí Coscu Pérez Disalvo.

Entre muchas muestras de apoyo y afecto, uno de los que sobresalió fue el de su ex compañera de reality Coti Romero. “No puede ser que haya gente tan hija de p... en este mundo. Yo tuve el placer de conocer a Cami fuera de la casa y tiene un hermoso corazón y siempre estuvo para mí cuando la necesité”, dijo.

Camila Lattanzio fue participante de Gran Hermano.

“No puede ser que este hijo de p... le haya hecho esto y encima esté libre y viva su vida como si nada. Le puede pasar a cualquiera de nosotras, chicas. Ayuden a difundir esto, no puede ser que siga libre”, finalizó Coti sobre Camila.