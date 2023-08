La contundente información de Laura Ubfal sobre el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Luego de que Nicole Neumann contara en una entrevista que decidió ir a la Justicia para interponer un bozal legal para que nadie pueda hablar de sus hijas, en especial de Indiana Cubero, con quien está enfrentada hace meses, Laura Ubfal dio una contundente información.



“¿Vos te creés todo lo que dijo en la entrevista? Porque yo no le creo, tengo derecho. ¿Dónde está Nicole? No dijeron que los miércoles tiene audiencia con la hija. ¿Dónde estaba? En Bariloche”, dijo la panelista de Intrusos.

Laura Ubfal habló del conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero.



“No digamos cosas que no son. Un día está en Bariloche. Otro día está en Estados Unidos. ¿En dónde está en las audiencias con Indiana?”, agregó Laura Ubfal, desmintiendo lo que dijo Nicole Neumann acerca de supuestas audiencias semanales.



“Pero, ¿vos la tratás de mentirosa a Nicole?”, le preguntó Karina Iavícoli. “No, no digo que es mentirosa. Yo digo que no es verdad lo de las audiencias obligadas de los miércoles, porque si está dos semanas en Estados Unidos, una semana en Bariloche, ¿cuándo la ve?”, contestó Laura Ubfal.



En ese sentido, la polémica periodista insistió en su información y aseguró la relación entre Nicole Neumann e Indiana está completamente rota. Incluso, llegó a asegurar que la adolescente no quiere ver a su madre.

Laura Ubfal aseguró que Indiana no quiere ver a Nicole Neumann.



“Yo lo que estoy diciendo, como también lo dijo Marcela Tauro, es que esas audiencias los días miércoles no existen, que la nena no quiere ver a la madre y no la está viendo”, sostuvo Laura Ubfal.



“Yo no hablo de versiones. Hablo de lo que vivió una persona. Y lo que vivió Indiana. Y más allá de lo que digan Nicole, Fabián o Viciconte, es lo que vivió la niña. Y la niña no quiere ver a la madre. Está triste”, cerró la periodista.