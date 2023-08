La confesión de Fabiana Liuzzi sobre la salud de su hijo: "Fue muy angustiante cuando..."

En una entrevista íntima y a corazón abierto con Ángel de Brito, en LAM, Fabiana Liuzzi volvió a hablar de la salud de Antonio, el hijo que tuvo con Luis Ventura. Si bien el niño de 9 años aún no habla, está dando algunos avances.



En el año 2014, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi sorprendieron al anunciar que se convertían en padres, sobre todo porque el periodista aún estaba en pareja con Estelita. El pequeño Antonio nació apenas con seis meses de embrazo y debió permanecer internado en neonatología.





“Mi embarazo venía fantástico. Soy hipertensa, pero hereditario. No fumo. Siempre hice una vida saludable. Comer sano, ir al gimnasio, gozo de buena salud”, comenzó contando Fabiana Liuzzi en la charla con Ángel de Brito.



“El nacimiento de Antoñito me marcó la vida en todo sentido. Desde el día uno fue un aprendizaje en todo. Y sigo aprendiendo cada día. Me llena el alma”, agregó luego en una fuerte confesión.



“Antonio tiene una patología, que es encefalopatía crónica no evolutiva, que significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita por haber nacido antes”, explicó Fabiana Liuzzi sobre el diagnóstico del hijo que tuvo con Luis Ventura. “Es crónica porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evoluciona. Y sí pueden mejorar un montón. De hecho, está teniendo grandes cambios”, añadió luego.

Luis Ventura y Antonio, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi.



Sobre las principales dificultades que se le presentan a su hijo, Fabiana Liuzzi contó: “Lo afecta en el habla. Como tiene la cicatriz en el hemisferio izquierdo, le afecta el habla. No es imposible que lo haga, pero tan sólo Dios sabe cómo y cuándo lo hará. Por ahora, no habla, pero se hace entender. Él va y busca en la heladera lo que quiere tomar, tiene una mirad, que te habla con la mirada. Siempre, de alguna forma, se hace entender”.



“Obviamente, lo que menos soy es hipócrita. Y fue re angustiante cuando me dijeron la patología. Todavía se me hace un nudo en la garganta. Lo llevamos con Luis a un médico y cuando me dijeron el diagnóstico, no entendía. En ese momento sentí impotencia”, concluyó.