Conoce cuál es el grado de estudios de Cande Molfese

Cande Molfese cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. En una entrevista, la actriz y cantante reconoció que, al egresar, se inscribió en la carrera de comedia musical, aunque no se sabe ni dónde ni si la finalizó. También cuenta con una sólida formación en actuación, danza y música.

Cande Molfese comenzó su carrera como "chica Disney" y luego logró abrirse por otros caminos - Fuente: Instagram Cande Molfese (/candemolfese)

Cande Molfese: su infancia y sus estudios secundarios

Su nombre completo es María Candelaria Molfese y nació el 3 de enero de 1991 en Buenos Aires. Desde muy pequeña demostró un interés por el arte en general y la actuación en particular y fue así como comenzó a formarse en disciplinas como la interpretación dramática y la música.

“Cuando mi mamá vio que tenía potencial para esto, al toque me mandó a estudiar y estuvo aconsejándome al igual que una de mis hermanas”, reconoció en una entrevista haciendo referencia a una de sus hermanas mayores que desde hace años trabaja como su mánager.

La madre de Cande Molfese fue su gran apoyo:

En paralelo, Cande Molfese también llevó adelante su formación académica y cursó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, el mismo al que fue Florencia Bertotti, como recordó la joven de 32 años en una oportunidad. En los tiempos en los que participaba de la obra La llamada, la pareja de Gastón Soffritti también contó que, durante su paso por el colegio, se encargaba de la organización del coro de misa. “Me ocupaba de las armonías, de quiénes lo integraban y de coordinar los ensayos. Era capa”, confesó con honestidad.

De la comedia musical al recuerdo de la adolescencia: Cande Molfese y su formación como artista

Cande Molfese reveló que la actuación para ella “era como un juego” hasta que terminó el colegio. Fue entonces cuando tomó la decisión de dedicarse de manera profesional y se anotó en la carrera de comedia musical. “De ahí nunca paré”, agregó al respecto.

En diálogo con Unicef, la artista recordó su adolescencia como “una época de diversión, de compartir mucho con amigas”, y dijo que también tiene presente “momentos muy difíciles”, ya que “uno cree que es cuando tiene que determinar su vida para siempre, eligiendo qué estudiar, por ejemplo”.

“Y la verdad es que te sentís presionada. Y la mayoría de las veces no se tiene idea o, en mi caso, que me quería dedicar al arte, te preguntás si vas a poder”, continuó. “Más allá de la vocación, creo que es una etapa de incertidumbre donde afloran muchos miedos. Después entendés, con el tiempo, que ninguna decisión tiene que ser para toda la vida y que puede mutar, que te podés equivocar, cambiar y no pasa nada”, manifestó para finalizar.