Carolina Amoroso adelantó detalles de su casamiento con Guido Covini

Hace una semana, Guido Covini, con su banda Parientes, sorprendió en Café Berlín a Carolina Amoroso con una dulce y tierna propuesta de casamiento. Si bien la periodista aseguró que no se lo esperaba, contó cómo es su boda soñada.



“Nosotros alguna vez nos dijimos que los dos sentimos que encontramos en el otro a ‘nuestra persona’. Y hablamos de que en algún momento nos gustaría casarnos, obvio. Pero no había nada que me hiciera pensar que iba a pasar ya. ¡Así que fue espectacular!”, reveló la conductora de TN en una entrevista con Gente.

Carolina Amoroso, feliz con la propuesta de casamiento de Guido Covini.



“Las cosas más importantes en la vida presuponen un salto de fe y ese salto de fe viene de una convicción muy interna. Y yo la siento. Así que tomo esta decisión como tomé algunas de las decisiones más importantes de mi vida profesional y personal: dando un salto de fe y creyendo mucho en lo que siento”, agregó Carolina Amoroso.



En ese sentido, la periodista explicó cómo se siente en este momento tan especial, en el que está viviendo un amor frenético, dado que no pasó tanto tiempo desde que decidió hacer oficial su romance con el músico.



“Siempre me emocionó mucho cuando la gente se casa y expresa su amor asumiendo un compromiso con el otro. Es un camino que lo vas construyendo y que tendrá, como todos, subidas y bajadas. Pero de eso se trata, de ir construyéndolo y transitando los puntos más sobresalientes”, confesó.

Carolina Amoroso y Guido Covini.



Por otra parte, Carolina Amoroso contó cómo sueña que será su boda con Guido Covini. “Mi boda soñada es con él. Con él y con la gente que amo. No tengo grandes pretensiones. Ahora estoy con todo el entusiasmo junto: con mis amigas, el vestido, con cómo va a ser la fiesta y la ambientación”, reveló.



“La verdad es que quiero que sea un momento para disfrutar con la gente que amo, que me acompaña en todas y que, por supuesto, es parte también de esta alegría enorme que siento. Así que mi boda soñada es una a la que puedan venir muchos de los afectos que tengo”, concluyó la conductora.