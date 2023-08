Apareció el número exacto que Jorge Rial le reclama a Luis Ventura en el juicio

Jorge Rial y Luis Ventura siguen tejiendo nuevos episodios dentro de la eterna guerra que llevan desde hace años, ahora trasladada al plano legal y con un juicio por explotar. La situación parece irreversible, y en los últimos días fueron a una mediación muy picante que dejó mucho por contar.

Cabe recordar que Jorge Rial volvió a la carga contra Luis Ventura como parte de la demanda que le inició tanto a su examigo como así también a Karina Mazzocco y América TV, luego de la exposición mediática de su hija Morena Rial en el programa A la tarde.

Según el periodista de C5N, desde el canal del cubo buscaron exprimir al máximo la guerra familiar que tiene él con su hija como un vuelto, un ajuste de cuentas por haberse ido de la señal hace algunos años.

Por eso toda esta historia desembocó en una mediación que tuvo lugar en los últimos días, una reunión tensa que realizó por Zoom con la participación de los protagonistas y sus abogados. Pero la historia está lejos de resolverse e irían a juicio.

En este contexto, Juan Etchegoyen de Mitre Live dialogó con el abogado de Luis Ventura para conocer algunos detalles de la mediación. El dato picante es que reveló la verdadera cifra que Jorge Rial le habría exigido a su examigo.

“Quiero contarles a todos la verdadera cifra que le pidió Jorge Rial a la defensa de Luis Ventura, había trascendido que le había pedido un millón de dólares, pero esto no es así, me dijeron que esa información no es cierta y yo tengo la cifra posta”, relató el periodista.

Jorge Rial y la suma económica que le habría pedido a Luis Ventura.

Y luego explicó la cifra en pesos que pidió Jorge Rial: “El dinero que le exigió Rial a Ventura es bastante menos dinero, Jorge les exigió cinco millones de pesos por toda esta situación, la fuente que me da la información es irrefutable, por eso me animo a contarlo”.

Por otro lado, Juan Etchegoyen hizo una aclaración sobre la contrademanda de Luis Ventura hacia el periodista de C5N. “Ahora bien, la contrademanda de Ventura a Rial no tiene cifra todavía, me decían los abogados de Ventura que dejaron en blanco esa parte...”. Jorge Rial y Luis Ventura, la historia de dos amigos enfrentados.

Y sentenció: “Primero, tienen que ver todo lo que Rial dijo sobre Ventura para tomar una decisión concreta y saber cuánto dinero pedir, pero desde la parte de Rial está todo claro”.