Julieta Ortega reveló por qué sus padres preferían no irse de vacaciones

En su visita a Socios del Espectáculo, Julieta Ortega habló de su vida siendo la hija de dos súper famosos como Palito Ortega y Evangelina Salazar y reveló algo muy llamativo: sus padres no solían irse de vacaciones.



Esto se dio mientras se hablaba de su regreso a Mar del Plata, donde estuvo haciendo temporada de teatro. La actriz comentó que le encanta la ciudad balnearia y la comparó con cómo era la última vez que había estado allí.



“Me encontré con una ciudad bastante distinta a la que yo había vivido hacía 20 años cuando fui a hacer la otra temporada. Me hice amigos y amigas. Vinieron amigas a visitarme. Descubrí barcitos, cafecitos, la playa que me gustaba. Y entonces fui feliz”, confesó Julieta Ortega.



En ese momento, Adrián Pallares acotó: “A mí me dicen Mar del Plata y yo lo vinculo con los Ortega”. La actriz reaccionó sorprendida y fue allí cuando arrojó la insólita confesión sobre sus padres y las vacaciones.



“¿Por qué? A veces iba con mi abuela, porque mis papás no vacacionaban en Mar del Plata. No vacacionaban en ningún lado, en realidad”, reveló Julieta Ortega ante la sorpresa de todos en Socios del Espectáculo.

Julieta Ortega y su papá, Palito Ortega.



“Yo siempre digo que esa era una época en la que la gente famosa era muy famosa y había menos gente famosa. Entonces, no íbamos a playas ni a plazas ni a otros lugares muy públicos”, explicó luego la actriz.



“Nos encerrábamos como en una casa de country y éramos re felices ahí. Éramos miles. Una sola vez me acuerdo que fuimos a Brasil. Y a Mar del Plata iba a veces acompañando a mi papá, que iba al programa de Mateyko”, cerró Julieta Ortega.