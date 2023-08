Estas fueron todas las parejas de la increíble Guillermina Valdés

Hace un año, Guillermina Valdés sorprendió al confesar que, a lo largo de su vida afectiva, tuvo tres parejas importantes. Dos de ellas son más que conocidas y se trata de los padres de sus hijos: Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli. El restante sería un empresario rosarino con el que estuvo entre que se separó del primero y comenzó a salir con el segundo.

Guillermina Valdés y sus dos parejas más famosas: Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés tiene 46 años y viene de separarse de Marcelo Tinelli tras varios años de relación - Fuente: Instagram Guillermina Valdés (/guillevaldes1)

El hecho de que Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli sean las dos parejas más famosas de la vida de la modelo no solo habla del carácter mediático de ambos hombres, sino también de la polémica que supuso en su momento la relación de la también actriz con el conductor de ShowMatch.

Con el hijo de Palito Ortega comenzó a salir en 1998. En 2001 tuvieron a Dante, su primer hijo, y luego llegaron Paloma (2002) y Helena (2005). En 2009 se casaron, pero pronto la relación llegó a su fin y el divorcio se concretó en 2011. Apenas un año más tarde, Guillermina Valdés comenzó a salir con Marcelo Tinelli y en 2014 fue nuevamente madre con el nacimiento de Lorenzo, alias Lolo. Desde el 2022, se encuentran separados definitivamente.

Guillermina Valdés: su pareja misteriosa y los recientes rumores de romance

A mediados del año pasado, Guillermina Valdés hizo una revelación que sorprendió a todo el mundo: dijo que los hombres de su vida no eran dos, sino que habían sido tres. “Mirá, en mis 28 años de vida afectiva tuve tres parejas importantes, y la verdad es que ahora prefiero estar sola, que así estoy muy bien”, dijo entonces, negando asimismo los rumores que indicaban que estaba saliendo con un empresario de 40 años.

Mariana Brey hizo las investigaciones pertinentes y llegó a dar con la identidad de la misteriosa pareja de Valdés. Su nombre es Francisco Fernando Palma, es de Rosario y trabaja como productor. De acuerdo con la periodista de espectáculos, la relación fue breve (“unos cuatro meses, o un poco más”), y se dio en el período intermedio entre la separación de Ortega y la vinculación con Tinelli.

Si bien dice estar disfrutando de su soltería, Guillermina Valdés no parece estar cerrada a conocer a alguien. Hacia el mes de marzo, trascendió que tuvo un breve affaire con Javier García, el arquero de Boca, y que el mismo no llegó a buen puerto. Aparentemente, el deportista no se habría sentido cómodo con la exposición mediática y es por esto que decidió no seguir adelante con la relación. Algo similar, a su vez, habría sucedido con Santiago Maratea. Guillermina, por su parte, le restó importancia al asunto y siguió con su vida normal.