La chicana de Guido Záffora contra Jorge Rial: "Le daba otro infarto si..."

El último tiempo no fue para nada bueno para Jorge Rial, quien no sólo acarrea problemas de salud, como el infarto que sufrió en Colombia, sino que arrastra conflictos con su hija Morena y una inestabilidad profesional. Ahora, quien le tiró un tremendo palo fue Guido Záffora.



Es que el actual panelista de Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América, se expresó muy feliz por la oportunidad que se le presentó de poder estar al frente del ciclo en algunas emisiones, a modo de reemplazo, junto a Marcela Tauro.

Guido Záffora criticó a Jorge Rial y lo comparó con Flor de la V. Foto: @gzaffora.



En ese sentido, Guido Záffora se mostró muy agradecido por Florencia de la V, a quien le atribuyó gran parte de su logró profesional, comparándola con el histórico líder de Intrusos, Jorge Rial.



“Creo que conduje bien Intrusos, pero me formé para eso. Marcela Tauro también lo hizo bien. Y que pudiéramos haberlo hecho tiene que ver con la generosidad de Florencia de la V”, sostuvo Guido Záffora.



“Jorge Rial no hubiera permitido que conduzca yo o Marcela Tauro. Le hubiera dado otro infarto”, aseguró el panelista de Intrusos sobre la personalidad de Jorge Rial, diferenciándolo de la actual conductora del ciclo de América.

Guido Záffora y Jorge Rial.



No obstante, no todo fueron críticas de Guido Záffora para con Jorge Rial. “Y aclaro que yo a Jorge lo respeto mucho y que con él aprendí un montón, pero estoy seguro de que él no hubiera permitido eso”, reconoció.



“Yo volví a Intrusos por Florencia, porque hay amigos, porque es totalmente otro programa, porque Intrusos se renovó y hay buena onda. Y se puede hablar mucho, podemos hablar de lo que nos pasa”, concluyó el panelista.