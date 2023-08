En medio de la difícil situación de Wanda Nara, Maxi López explicó por qué dejó de seguirla en las redes sociales

Antes de salir de nuestro país, Maxi López fue abordado por un móvil del programa Intrusos (América), y el exfutbolista se refirió al impacto de sus hijos por el tratamiento mediático de la salud de Wanda Nara, y explicó por qué dejó de seguir a la empresaria en las redes sociales.

Desde el Aeropuerto de Ezeiza, Maxi López respondió con una sonrisa al movilero que le preguntó sobre el motivo por el que ya no sigue a Wanda Nara en Instagram. "Hubo momentos en los cuales nos seguíamos, en otros momentos no. O sea, que es la rutina normal, no es nada extraño", explicó el entrevistado quitándole dramatismo a la situaicón.

Luego, cuando le preguntaron por un presunto like suyo a un comentario negativo sobre Nara, López desmintió tal gesto y argumentó: "Si hubiese sido despectivo, no hubiese venido en el momento que me lo pidió. Al otro día me saqué un pasaje y vine".

Trasa la decisión de Wanda Nara de viajar a Turquía junto a Mauro Icardi, Maxi López optó también por abandonar el país, pero antes dejó de seguir a su ex en las redes sociales, lo cual generó comentarios suspicaces en las redes sociales.

La captura de pantalla que demuestra que Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram. Foto: Instagram @gossipeame.

En Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron hace unos días que Maxi López estaría disgustado por la determinación de Wanda Nara, ya que la conductora emprendió vuelo con dos de los hijos que tienen en común.