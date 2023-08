Alejandro Gardinetti: "Disfruto mucho hacer reír a la gente"

Alejandro Gardinetti se dedicó a estudiar durante dos años la carrera de Derecho en la Universidad de la Plata, y decidió abandonarla para dedicarse al mundo de la comedia. Luego se convirtió en humorista y es conocido como el "Rey del chiste corto", con una gran trayectoria tanto en la televisión, como en los medios de comunicación radiales. El talentoso humorista comentó acerca de sus inicios y su amplia trayectoria que ya lleva 30 años. Comenzó en televisión con Juan Alberto Badía y formó parte de la "Peña del Morfi", entre otros grandes éxitos.

Su vocación arrancó tempranamente. Alejandro ya solía hacer reír a su familia en la infancia y adolescencia con anécdotas que ocurrían en su propia casa. Luego, en el colegio y también en la universidad. Su talento jamás pasó desapercibido. Un buen profesional y una gran persona con mucha humildad, así lo definen algunos compañeros y luego lo confirma un justo reconocimiento de aplausos y respeto. MDZ conversó con él en este Día Mundial de la Alegría.

Alejandro Gardinetti, un gran humorista. Foto: Gentileza AG.

-Alejandro, ¿por qué te dedicás a hacernos reír, sentís que es una misión que tenés en la vida?

-Me encanta hacer reír porque creo que es algo que la gente lo agradece mucho. Es una buena compañía para la gente que está angustiada, con enfermedades, con un familiar enfermo, con problemas de la vida misma. Así que uno, si puede, con una sonrisa, con un chiste, poder que por un ratito se distraigan y se olviden de los problemas, para mí es una gran alegría.

-Tenés una trayectoria con muchos eventos, lo que significa tener al público muy cerca, ¿es más difícil hacerlos reír?

-En general, no hay dos públicos iguales. Un chiste que en un lugar funciona, en otro, te pueden mirar y decir: "qué estupidez". Pero, en general, cuando la gente está cerca se ríe, se ríe mucho, es como una especie de algo muy íntimo y la gente lo disfruta mucho.

Mirá el video de Alejandro Gardinetti, el Rey del chiste corto

-Si te lo proponen, sos capaz de contar chistes con cada letra del abecedario, ¿cómo armás tus rutinas de chistes cortos?

Bueno, armo las rutinas trabajando mucho, además es un trabajo que me gusta. No tiene la inmediatez de la radio, la tele o el show, que es: dale, haceme reír ahora. El crear me gusta porque es un trabajo en el que uno empieza a escribir, de pronto no le gusta el remate del chiste y bueno, lo cambio. Lo cambio, queda peor que el anterior, paro, pongo la pava, me preparo unos mates y ahí la tranquilidad. En el corregir el error, ahí es donde uno se siente más cómodo. Esa es la manera de trabajo.

-Estamos en tiempos muy bravos a nivel país, ¿el público busca más distenderse o es más difícil hacernos reír?

-Sí, la gente busca mucho reírse. Realmente lo que te decía en la primera respuesta, de pronto hay mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza. Y entonces la gente realmente busca, ya sea en una película cómica, en un programa, en Instagram, en TikTok, donde sea, vos ves que la gente busca la posibilidad de reírse, ¿no?

-Tenés unos treinta años de trayectoria, ¿qué tenés para agradecer?

-En estos años de trayectoria tengo todo para agradecer porque realmente cuando arranqué pensé que tal vez mi carrera se podía cortar en 5 años. Pensaba que iba a tener otra actividad y esto sería un pasatiempo para los fines de semana en los boliches. Pero realmente se hizo una carrera que no pensé que la iba a realizar. Después, bueno, traté de batallar, de luchar y de ganar espacio con trabajo y siendo honesto, pero realmente estoy más que agradecido, he llegado más lejos de lo que yo pensaba. Alejandro Gardinetti, estudió dos años abogacia. Foto: Gentileza AG.

-¿Es cierto que tu abuelo te pagaba para que le cantes unos tangos?

-Sí, es cierto. Cuando íbamos a cenar a lo de mi abuelo, yo tendría cuatro años, y me había aprendido unos tangos, creo que se los escuchaba cantar a mi vieja cuando lavaba la ropa. Mi abuelo decía: "Cantate algo", y después me tiraba unos pesos. Eran como unos 100 pesos por tango, no sé para un pibe de 4 o 5 años era buena guita. Creo que fue la mejor plata que gané en mi vida porque cantaba cinco tangos y me ganaba 500 pesos.

-¿Es buen recurso el humor? ¿Lo recomendás?

-Sí, es bueno recomendar el humor porque genera endorfinas, eso mejora la salud. Además hoy está todo el mundo tan irritable que más vale decir "disculpame" o regalarle una sonrisa, a decirle "¿qué hacés?". Porque ahí no más te cantan "quiero vale cuatro" y no se para nunca. Se arma un tole tole de gritos, así que lo importante es parar y si es parar con humor, mejor.