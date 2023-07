Brenda Gandini reveló el curioso TOC que tiene Gonzalo Heredia

En una reciente entrevista, Brenda Gandini habló de su historia de amor con Gonzalo Heredia, con quien tiene dos hijos, Eloy y Alfonsina. Más allá de algunas crisis, la pareja se muestra muy afianzada con el paso de los años.



Los actores llevan juntos más de 13 años y podría decirse que conocen todos el uno del otro. En ese marco, Brenda Gandini se animó a un divertido juego en el living de Cortá por Lozano, en donde habló de la intimidad de la pareja.



En ese sentido, la actriz reveló un insólito y curioso TOC que tiene Gonzalo Heredia, de quien habló sobre sus actitudes detallistas y obsesivas, como ella misma lo calificó al referirse a es tema.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, junto a sus hijos Eloy y Alfonsina. Foto: @brendagandiniok.



“El TOC más importante es con sus libros. Vos le llegás a mover un libro disimuladamente… Sabe dónde está cada uno. Tiene su orden, de hecho, yo le digo que ordenemos porque se van a romper los muebles, que ya no resisten el peso”, contó Brenda Gandini.



“Se los movés y te dice: ‘No, no, acá me movieron un libro’. Tiene una obsesión con el tema”, agregó la actriz acerca de la actitud metódica y excesivamente detallista que tiene su pareja con respecto a los libros.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Foto: @brendagandiniok.



Asimismo, la actriz habló de cómo es trabajar con Gonzalo Heredia y explicó por qué trasladar la convivencia de la casa al ámbito laboral no significa ningún tipo de desgate para ellos en su relación.



“Lo digo en todas las notas. Con él me llevo mejor trabajando que en casa. Nos llevamos re bien. Funcionamos distinto. No hay que ocuparse de la cotidianidad. En la casa discutís por todo”, aseguró Brenda Gandini.