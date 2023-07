Así está hoy Nacho Herrero, el primer marido de Nicole Neumann

Los romances de Nicole Neumann tienen un denominador común: los escándalos. Obviamente, de esa tendencia no escapa el primer marido de la modelo y conductora, Nacho Herrero.



Aquella relación comenzó con una infidelidad y, como no podía ser de otra manera, también terminó con una infidelidad. Hoy, en la actualidad, el modelo se mantiene alejado de los medios y está casado con una ex Gran Hermano.



Nicole Neumann y Nacho Herrero se conocieron en el ambiente de la moda. En aquel momento, ella estaba en pareja con el empresario Matías Liberman. Esa historia se terminó cuando se conocieron imágenes de los modelos en las playas de Punta del Este.

Nacho Herrero y Nicole Neumann se separaron en el año 2005, cuando ella se fue con Fabián Cubero.



Como muchos sostienen, lo que empieza con escándalo, probablemente también termine en escándalo. Y así fue. Nicole Neumann lo dejó para entregarse a los brazos de Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas. Se conocieron en una sesión de fotos previa al Mundial de Alemania 2006.



Una vez separado de Nicole Neumann, Nacho Herrero tomó la decisión de alejarse de los medios de comunicación para evitar, de esta manera, cualquier tipo de conflicto mediático. Ya había tenido suficiente a esa altura.

Nacho Herrero, el primer marido de Nicole Neumann, ahora tiene una familia con la ex Gran Hermano Vanina Gramulia.



Seis años después de la ruptura, Nacho Herrero dio una entrevista al portal Minuto, en donde habló de su nueva vida. “Me embarqué en un proyecto de vida en el que yo no contaba”, comentó.



En el año 2015, el primer marido de Nicole Neumann comenzó una relación amorosa con Vanina Gramulia, ex participante de Gran Hermano, de la edición del año 2007. Con ella, tiene una pequeña hija.