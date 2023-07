Yanina Latorre reveló por qué Andy Kusnetzoff no volverá con PH a Telefe

Andy Kusnetzoff dio una nota para LAM por estas horas y habló de lo que viene pasando con su programa PH, Podemos Hablar, el cual extrañamente todavía no ha iniciado su nueva temporada en Telefe. En este contexto, Yanina Latorre dio detalles claves sobre el ciclo.

Llama la atención que PH, Podemos Hablar lleva un tiempo sin salir al aire. Se habla de un clásico de Telefe, que bajo la conducción de Andy Kusnetzoff planificaba su séptima temporada.

El conductor fue entrevistado por Alejandro Castelo de LAM para hablar de los Martín Fierro sabiendo que su programa es uno de los más exitosos de la TV. Allí aprovechó para deslizar algunos conceptos.

"¿Para el año que viene PH podrá estar nominado si arranca o no?", preguntó el notero de América, a lo que Andy Kusnetzoff quiso defenderse con una evasiva: "No sé...".

Luego el cronista le recordó una anterior nota que le había hecho, cuando el conductor le explicó que tenía intenciones de armar bien el formato del programa para este año y que por eso estaba demorado su lanzamiento.

"Vamos a pensar bien las cosas. Siempre hay posibilidades de que salga este año, estamos ahí. Lo que es seguro es que si no arranca en este será el año que viene, pero puede ser. Estamos en eso", respondió.

¿Qué pasa con PH y cuándo regresa a la pantalla de Telefe?

El presentador de Perros de la calle también quiso aclarar que, más allá de no tener fecha retorno para su programa, mantiene contacto con Telefe: "Pero re bien con el canal, hablamos y tenemos la mejor".