Cuál fue la primera frase que Silvina Luna le dijo a sus amigos desde la internación

Pasaron más de tres semanas desde que Silvina Luna ingresó de manera urgente al Hospital Italiano y pasó a estar internada en terapia intensiva. Desde entonces lucha por su vida, presentando algunas leves mejorías pero aún en estado crítico. Una de las últimas actualizaciones de su salud es que pudo agarrar su celular y habló con sus amigos.

A lo largo de estos días fueron muchas las versiones que se manejaron acerca del cuadro médico que atraviesa Silvina Luna. Sin embargo, Ángel de Brito, quien está en contacto con el hermano de la modelo, dio detalles precisos de ese día a día.

Entre una de las últimas novedades, el conductor de LAM precisó que hubieron “ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico” que alientan a los médicos y familiares. De todas formas, hay que seguir siendo cautos.

En la emisión de este viernes, Ángel de Brito explicó el alentador avance que viene mostrando la actriz ya que está respirando por sus propios medios y muestra un cuadro evolutivo en su estado.

“Está con diálisis de 6 a 8 horas, es una carga bastante pesada. Ayer, por ejemplo, hicieron 8 horas de diálisis. Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores pero sigue respirando por sí misma, sin el respirador”, confesó.

Luego detalló que Silvina Luna ya está comiendo y por fin pudo agarrar su celular, aunque no para comunicarse con el exterior: “Está comiendo, ya agarró su celular, no le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp ni las redes, ni nada, usa el celular para hacer meditaciones que ya venía haciendo. Las escucha a través del celular”.

La salud de Silvina Luna preocupa a todos.

Por otro lado, resaltó que ya se comunica con sus amigos presentes en la clínica y hasta dio órdenes, clásico de su personalidad. “Me cuentan sus amigos que ya está dando órdenes, la ven mejor, volvió a ser más Silvina Luna y ya empieza a hacer algunos chistes y bueno... mejorar su ánimo”, dijo con una sonrisa.

Ángel de Brito cerró advirtiendo que la salud de Silvina Luna sigue delicada. “El cuadro sigue siendo crítico, pero hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico también”. Silvina Luna agarró su celular para hacer meditaciones y ya habló con sus amigos.

Y resumió cómo es el largo proceso que necesita pasar la actriz: “Lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria, que es un tratamiento que como contó ella acá lleva un año, y faltan 10 meses todavía de diálisis para sacar la bacteria hasta llegar al trasplante”.