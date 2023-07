Por qué Nico Riera pasa sus cumpleaños solo

No es algo común, pero él asegura que lo disfruta de esa manera. El actor Nico Riera reveló la particular manera en la que elige festejar sus cumpleaños: solo, yéndose de viaje. El último lo pasó en Nueva York. En una reciente entrevista, explicó los motivos.



“Hace muchos años que decidí pasar mi cumpleaños de viaje. El año pasado estuve en Costa Rica, por ejemplo. Salvo que tenga que trabajar, me voy”, confesó Nico Riera en una charla con La Nación.



“Hace más de 10 años, en Galápagos (Ecuador). Fue el primer cumpleaños que pasé afuera, en un hostel en la playa con gente que no conocía, en un fogón en un bar en la arena”, arrancó contando el actor.

Nico Riera eligió pasar su cumpleaños en Nueva York. Foto: @nico__riera.



“Me rompí la cabeza. Fue realmente un inicio en el año. Y decidí que siempre fuera así. Y en Costa Rica me quedé en una casa que estaba a unos metros del mar. Y me levantaba a la seis de la mañana para surfear. Un paraíso”, reveló Nico Riera.



El actor, que acaba de cumplir 38 años, reconoce que no es habitual lo que hace. “Viajo solo. Me dicen que soy un tipo raro, pero lo justifican porque es el arquetipo del actor y tengo más cosas permitidas que si trabajara en una oficina. Y cada vez me digo: ‘Qué bueno que me fui de viaje’”, explicó.



Asimismo, contó que, si bien elige escaparse haciendo algún viaje en los días en los que cae su cumpleaños, cuando vuelve se reencuentra y celebra con su familia y sus amigos más íntimos, los de toda la vida.

Nico Riera explicó por qué elige pasar sus cumpleaaños solo. Foto: @nico__riera.



“Soy muy familiero también. Voy a comer siempre con mis viejos. A mis hermanos los veo seguido. Tengo mi grupo de amigos del colegio”, contó Nico Riera, que además confesó cómo se siente en esta etapa de su vida.



“Siento que estoy en un muy buen momento. El año pasado estuve en la novela El Primero de Nosotros, y fue un éxito. Y de 20 capítulos que iba a tener, me quedé en los 60 que duró la tira. La televisión me encanta. Y cuando terminé, apareció Muscari con esta propuesta para hacer Plagio. Y se va dando de a poquito”, cerró.