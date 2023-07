Revelan a cambio de qué Florencia de la V negoció la nota con Jey Mammon

Las repercusiones de la nota en vivo que Jey Mammon le dio a Florencia de la V en Intrusos (América), se debaten entre quienes apoyaron a la conductora por tener por primera vez en un estudio de televisión al actor que fue acusado de abuso sexual, y aque llos que apuntaron contra la figura de canal América por haber "blindado" al entrevistado.

En medio del revuelo, Ángel de Brito le respondió a un seguidor que en su cuenta de Instagram le preguntó qué le pareció la entrevista de Florencia de la V con Jey Mammon. Fiel a su estilo directo, el líder de LAM disparó: "Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda".

La explicación de Ángel de Brito sobre el motivo de la nota de Florencia de la V con Jey Mammon. Foto: Instagram @angeldebritooki.

De esta manera, Ángel de Brito aseguró que el motivo de la nota en vivo fue que Florencia de la V no quede agregada entre las figuras contra quienes Jey Mammon seguirá acciones legales, incluyendo el propio conductor de LAM (América).

Jey Mammon, en un momento de la entrevista con Florencia de la V en Intrusos. Foto: Captura TV.

Por su parte, la panelista Yanina Latorre, cuestionó que Florencia de la V haya empatizado con Benvenuto, y después haya colaborado con Mammon. ¿Cómo te sentas a defender una causa como la de Lucas, te emocionas, lloras y hablas con él, porque contó que hablaba, y después te sentas con Jey a tratar de ayudarlo?", interpeló picante la panelista.

Finalmenten, Yanina Latorre sentenció a la líder de Intrusos diciendo: "Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar. Lo mejor que tenemos los comunicadores es la palabra, nunca me desdigo ni cambio de bando".