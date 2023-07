Laurita Fernández confesó la hiriente condición que le pusieron para conducir Combate

Brilla con su luz propia. Multifacética y talentosa. Laurita Fernández se destaca en la industria del espectáculo por sus diversos talentos, que abarcan desde su expertise en el baile hasta la actuación y además una sólida capacidad para la conducción.

La famosa disfruta de un presente armonioso, que la tiene estimulada con su animación en el ciclo que le pertenecía a Guido Kaczka. En definitiva, la blonda articula una gama variada de desafíos, como su participación en la serie Los Protectores, que protagoniza Adrián Suar.

En todo ese halo de éxito, de consolidación, Laurita se sentó en el living de Noche al Dente para ahondar en diferentes puntos de su vida y ahí confesó la extraña condición que le pusieron para brindarla su primera oportunidad como conductora.

Todo se remite a Combate, ese reality de El Nueve, y existe un dato sorpresivo de su aterrizaje a ese ciclo: "Y bueno, yo estaba en Combate, que me mandé a hacer el casting de canuto, sin contarle a la producción de Showmatch porque se iban a enojar. Entonces, me mandé, llego al casting y me preguntan por qué agencia iba. Yo les dije que no iba por ninguna agencia, me tomaron el casting y al tiempo me llaman".

Así arribó al eje más llamativo, que se vincula con la propuesta de agarrar el micrófono y comandar el programa. Pero sobre todo la exigencia que le trasladó un productor, que sonó un poco tajante y algo hiriente, aunque se erigió en un sabio consejo.

Laurita en su primera conducción

"Un día el productor me dice: 'Yo quiero que conduzcas el programa'. Yo ahí pensé que me estaba bolaseando. Me dijo: 'Andá preparando la voz para que sea tolerable'. Yo tenía una voz bastante más aguda", reveló con total honestidad.

Y en ese interín, Fernando Dante añadió: "Siempre los productores tienen lindas maneras de decir las cosas". Empero, Laurita reconoció la importancia de ese pedido: "Sí, pero fue muy concreto y yo le hice caso y empecé a trabajar un montón. Más allá de cantar fui a la fonaudióloga y a los meses él me llamó y cumplió. Ahí fue que empecé. Es re importante esa persona que te da la primera oportunidad porque es el que confía a ciegas".