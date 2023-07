La experiencia con fantasmas de Miriam Lanzoni en la casa que le compró a Georgina Barbarossa

Creer o reventar. Este tipo de situaciones intangibles, que escapan de lo racional, o lógico, suelen erigirse en temas de complejo abordaje, por la reticencia de las personas a otorgarle validez. Eso le sucede a Miriam Lanzoni, que no dudó en narrar sus experiencias paranormales.

La actriz detalló con mucha valentía y pormenores específicos el tipo de contacto con entes en su propio hogar, ese que le compró a Georgina Barbarossa y que activó un conflicto con la conductora de Telefe por sus reclamos sobre un estado adverso de la propiedad.

En una visita a C5N, Miriam empezó su testimonio con un palazo para la animadora de La peña de morfi y exteriorizó: "Georgina me vendió una casa en mal estado". Y añadió: "Esas cosas me parasitan mi vida, prefiero tratar de resolverlas en el momento, lo expreso, salió. No pude charlar con ella”.

Luego de clarificar que no la une un sentimiento de indignación con la conductora, Lanzoni se lanzó a iluminar los episodios que vivió en carne propia en las entrañas de su casa. "Hay fantasmas”, adelantó. Y después agregó datos más concretos: “Antes de pandemia empecé a tener aportes”.

En cuanto a su postura ante todo esto, la bailarina expresó: “A veces no lo cuento porque la gente se asusta con esto”. Así como narró las particularidades de esas manifestaciones espirituales: Me aparecen fotos, de otra época. Las tres primeras estaban vinculadas. Había una de una mujer con auriculares en un estudio y decía 'Aire'. En otra, un señor con un guión en un lugar como de rodaje, todo de los '80”.

Miriam en su casa "embrujada"





Para construir un panorama más profundo, Miriam analizó que todo se entrelaza con el universo del cine, del arte, ya que aseguró: “Todas cosas recurrentes relacionadas a la misma temática. En pandemia estudié cine y guión y en diciembre empecé a ver que eran señales con cosas vinculadas, muy buenas y relacionadas a un comienzo".