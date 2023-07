La contundente aclaración de Mirtha Legrand sobre la nominación de Juana Viale a los premios Martín Fierro

A pocos días de una nueva entrega de los premios Martín Fierro, Mirtha Legrand se refirió a la polémica que se generó por la nominación de Juana Viale, y fue filosa a la hora de aclarar los tantos sobre la confusión que se generó por un supuesto enojo suyo.

Entre las controversias desatadas por las ternas de los premios Martín Fierro a muchos les llamó la atención que Juana Viale quedara nominada en la categoría de Mejor programa de Interés General, mientras que Mirtha Legrand no consiguió tal candidatura pero sí la correspondiente a Mejor Conductora.

Entre quienes cuestionaron que Almorzando con Juana (El Trece) haya recibido el reconocimiento en el rubro Interés General, y La noche de Mirtha (El Trece) no haya logrado tal distinción, se pronunció Yanina Latorre con un fuerte descargo en LAM (América).

Mirtha Legrand y Juana Viale están nominadas a los Martín Fierro, pero en distintas categorías. Foto: Instagram @mirthalegrand.

En tanto que Luis Ventura, presidente de APTRA, se encargo de distinguir que Mirtha Legrand es candidata individualmente, mientras Juana Viale en representación del programa que condujo durante el año pasado.

En diálogo con un móvil de Desayuno Americano (América), Legrand aseguró que su nominación a los premios Martín Fierro le resultó inesperada, y aclaró los tantos respecto al galardón al que aspira Viale. “Han hecho un lío, un escandalete. Juana no está nominada ella, está nominado el programa. Yo estoy nominada como conductora, no es la misma especialidad. No hay rivalidad”, remarcó para ilustrar que no está en competencia con su nieta en la misma categoría.

Por otro lado, Mirtha Legrand remarcó sus ganas de volver a la televisión, aunque desmintió las presuntas negociaciones para su desembarco en Telefe.