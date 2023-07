Adriana, la cantante, reveló su relación íntima con Marcelo Tinelli: "Éramos dos..."

Carismática y talentosa como pocas. Adriana consiguió crear una carrera desde su más profunda convicción, con ese deseo de alegrar a los más pequeños que nació en un aula de jardín hasta conquistar a millones con su música infantil.

La artista ha edificado una trayectoria maravillosa, que la impulsó a crear sonrisas y momentos emotivos durante más de dos décadas en los niños y las niñas. En el contexto de la promoción de un nuevo proyecto, la cantante sacó a la luz una relación desconocida con Marcelo Tinelli.

Adriana Szusterman se sentó en el living de Mañanísima, el ciclo matutino que conduce Carmen Barbieri, y en el repaso de los orígenes de toda su actividad se refirió al contacto con el conductor del Bailando por un sueño, quien incluso le ofreció una mirada decisiva para alimentar su carrera.

La artista recordó el suceso inesperado que se activó en torno a su álbum de estreno y sostuvo: “El primer disco que grabé se convirtió en disco de oro. No tenía nombre, llevaba el nombre del jardín no el mío". Así cayó en su memoria un episodio con Tinelli.

En ese viaje al pasado, Szusterman rememoró: "Fue una devolución hermosa, me pasaba que yo en aquella época, además de trabajar como docente, animaba fiestas de cumpleaños. Y en una escuela a la que iban los hijos de muchos famosos. Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli, por ejemplo".

Adriana habló de su relación con Tinelli.

Esa casualidad de compartir el mismo establecimiento educativo se convirtió en el punto neurálgico de un lazo de complicidad con Marcelo. "Estábamos un día en el cumpleaños de Francisco y Marcelo me pregunta: '¿Vos tenés idea cuántos discos se vendieron?'. Yo le dije que no y él me dijo que un productor había venido y que quería saber quién era yo porque se habían vendido 200 mil discos”.

Sobre el consejo magistral del animador, Adriana confesó: “'¿Cómo no dice tu nombre?', me preguntó él". Impresionante. Ante la relevancia del personaje, Pampito le preguntó: "¿Vos fuiste seño de Francisco?". De esa manera, la cantante explicó: "No, yo a esa altura ya no era seño ahí pero mis hijos iban a esa escuela. Nos cruzábamos como papás en la puerta con Marcelo”.

Y ofreció pormenores de ese feedback desconocido, jamás revelado, con Marcelo: “Él pasaba y me cantaba: 'Saco una manito la hago bailar'. Nadie más se quería acercar porque era una escuela media cheta, decían 'cómo me voy a acercar a Tinelli'. Éramos un papá y una mamá como cualquiera".