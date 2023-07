Una locutora reveló el infierno que vivió con Baby Etchecopar: "Decile a la gente qué hacías"

La productora y locutora Anita Maccaroni compartió este lunes en Twitter (@Anitamaccaroni) el calvario que sufrió cuando trabajó hace unos años con el periodista Baby Etchecopar. Maccaroni, quien recientemente tuvo un enfrentamiento mediático con Pablo Duggan pero que luego fue solucionado, no tuvo miedo de contar su verdad, e inclusive arrobó al conductor de radio en sus comentarios.

"Hace 2 meses hice visible 12 años nefastos que me tocaron vivir con el misógino de @angeletchecopar, donde no sólo su abuso de poder, maltrato, abuso a mi persona hizo; ¡sino que muchos medios y uno donde labura no pueden darme una mano porque le tienen miedo!", comenzó diciendo la locutora acerca de Baby Etchecopar.

El hilo de Twitter de Anita Maccaroni contando su situación. Créditos: captura de pantalla.

Y agregó: "¿Pero quién sos? ¡Se muy bien cómo te manejas! Este señor cree que aún le tengo miedo porque antes me amenazaba si hablaba... ¿Verdad @angeletchecopar? Decile a la gente que hacías depravado, degenerado, cagador de vidas. ¡Conta a la gente que me mandabas audios, escribías y así a varias pidiendo fotos desnuda!".

Anita Maccaroni finalizó explicando en la red social del pajarito que "lamentablemente muchos que están en el espectáculo le tienen miedo", pero que ella no.

El actor no ha emitido ningún comentario al respecto. Créditos: Instagram Angeletchecopar.

Las declaraciones de la locutora comenzaron a circular en Twitter y los comentarios y opiniones también: "Me da mucha tristeza verte tan mal, Anita", escribió una usuaria de la red social y la productora le respondió: "No, ¡no estoy mal! ¡Sólo que la lucha en esta sociedad es mucha y las mujeres no tenemos la visibilidad que necesitamos! ¡Todos se corren, todos dicen tener miedo! Y en la lucha queda uno solo, pero con garra hasta que me muerda o me hagan desaparecer".