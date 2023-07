Un ex Gran Hermano hizo una fuerte acusación contra Luciana Salazar

Emiliano Boscatto, participante de Gran Hermano 2011, realizó una fuerte denuncia contra Luciana Salazar. "Es una persona con poder", manifestó.

El actor vive en España. Se gana la vida en la industria del porno y a través de sus redes sociales comparte material para promocionar su trabajo. Recientemente sufrió la cancelación de su cuenta de Instagram.

"Me han cerrado mi Instagram. Esto se debe por haberme atrevido a hacer un comentario sobre una mujer muy famosa y poderosa de Argentina. O ella movió algún contacto para que me eliminaran o sus seguidores se pusieron a denunciarme todas las fotos. Todo vuelve, L.S", expresó Emiliano desde su cuenta de Twitter.

Aunque no mencionó a Salazar, las iniciales que aparecen al final del mensaje podrían hacer alusión a ella. Tras las repercusiones de su denuncia, dialogó con Primicias Ya y confirmó que se refería a ella.

Emiliano Boscatto.

"Estoy bastante amargado porque hace varios días que me cerraron la cuenta de Instagram y por la cabeza se me pasan muchas cosas. Se me cerró la cuenta sin ninguna razón ya que me cuido mucho en lo que publico. Tengo la cuenta verificada y con un montón de seguidores que me costó conseguir", reveló.

"Creo que puede venir porque hace poco me metí con alguien importante por algo que sucedió y se me cerró la cuenta. Hice un comentario y pasaron tres días, y me cerraron la cuenta. Pienso que pudo haber sido una persona quien mandó a que me cierren la cuenta y no entiendo que haya tanta maldad con alguien a quien le cuesta conseguir los seguidores que tengo", agregó el ex Gran Hermano.

"Para mí es Luciana Salazar, hace poco tiempo murió un amigo en común (Raúl Sotelo) y comenté en ese momento una foto de ella, y pocos días después me cierran el Instagram. Puse que ella se había olvidado de mi amigo, lo puse por bronca tal vez en ese momento. No fue nada grave lo que dije, pero da la casualidad de que me cerraron la cuenta al poco tiempo", disparó contundente. Luciana Salazar junto a su amigo Raul Sotelo.

"Cuando viajé en noviembre a la Argentina y voy a la casa de mi amigo, que en paz descanse, surge un problema con un vecino de mi amigo que le contaba cosas a Luciana y de ahí creo que nace la bronca de ella hacia mí. Ese vecino le contaba que mi amigo y yo hablábamos mal de ella y no era así. Nunca hablé de Luciana con mi amigo", recordó.

"Cuando viajé en enero también Luciana se enojó porque seguía creyendo que hablábamos mal de ella. Y eso sumado a lo último que pasó, ella es una persona con poder y creo que es la responsable del cierre de mi cuenta", denunció para finalizar.