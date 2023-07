Stefy Xipolitakis disparó contra Lotocki por el drama de Silvina Luna: “Tenemos en una bomba en el cuerpo”

El dramático presente de Silvina Luna paraliza al universo del espectáculo, y a toda la sociedad, por el tenor de la gravedad que acarrea su internación, que ya superó las tres semanas y por la que continúa bajo la respiración asistida y una batería de estudios.

La actriz continúa bajo un cuadro muy reservado, producto de todas las ramificaciones que se le activaron en su organismo por la incorporación de una sustancia adversa que le introdujo Aníbal Lotocki en el contexto de una operación estética.

Las versiones sobrevuelan la atmósfera, con todo tipo de datos cruzados y panoramas falsos. En definitiva, los medios realizan una cobertura exhaustiva de la circunstancia de Silvina. En ese contexto, muchos programas quisieron contactar a Estefi Xipolitakis.

Silvina permanece en terapia intensiva.

La hermana de Vicky se erige en otra víctima del modus operandi de Lotocki, pero no apareció en el plano público hasta el momento. En definitiva, la griega rompió el silencio y explicó su ausencia, su falta de testimonio en este tan complejo panorama.

A través de sus redes sociales, Stefy exteriorizó que no se explayó en la televisión por un viaja que está realizando y sobre todo le tiró una definición fortísima a Aníbal, a quien tildó de “asesino” y de incrustarle “una bomba” en el cuerpo.

“Hola a todos, cómo están, no estoy en la Argentina por temas laborales. Me estuvieron llamando de diferentes medios, no es que no quise atender por creerme mil ni por nada. Es un tema delicado que obviamente me compete a mí. Le deseo una pronta recuperación a Silvina”, describió.

Estefy disparó contra Lotocki.

Y luego arremetió contra Lotocki: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo. Pasé muchos años haciendo terapia para hablarlo y para que no me haga peor de lo que uno ya lo está llevando”.

Para culminar con su publicación, Stefy narró: “Por eso lo expreso por acá y no lo contestó individual, porque es una forma de cuidar mi psiquis, seguir con mi música, con mis momentos lindos en donde fluya mi energía”.